Якщо Ребров знову розчарує, Шевченко шукатиме йому заміну в Італії: Федорчук – про очікування від 2025 року

Перші емоції після новорічних свят потрохи стихають, і спорт повертається до буденних подій та переживань. Футбол – не виняток. Після перших днів у новому році саме час замислитися про те, що може принести 2025-й.

Для цього Чемпіон поспілкувався з авторитетним фахівцем. Колишній тренер Таврії, Ниви, Миколаєва та інших клубів Олег Федорчук завжди відзначався незаангажованою та відвертою позицією. Яку вчергове проявив і в спілкуванні з нашим виданням.

– Чого очікувати від збірної України – як у контексті весняної дуелі з Бельгією, так і в темі виступу у відборі до ЧС-2026?

– В першу чергу, очікую послідовності. Більше стратегічного бачення. Не так, як було в попередньому році, коли ми деяких футболістів, які не мали досвіду, залучали на найважливіші матчі. Потрібен більш збалансований підхід. Маємо залучати як дебютантів, так і тих, хто виступав у команді раніше. Звісно, не має бути так, щоб хтось займав чиєсь місце. Раніше чи пізніше це матиме свій вплив на результат.

Який результат протистояння з Бельгію та у кваліфікації для нас є реалістичним? З бельгійцями мусимо грати обережно. Навіть довести до овертаймів чи серії пенальті. Незважаючи на те, що Бельгія переживає зміну поколінь, рівень майстерності в цієї команди вищий, і дозволити собі зіграти з ними у відкритий футбол ми не можемо.

На яке місце у групі відбору можемо розраховувати? Скажу, що ми як завжди претенденти на 2 місце.

– Чи буде Сергій Ребров тренером національної збірної й по завершенні групового раунду кваліфікації до мундіалю? Ризикнете зробити такий прогноз?

– Ребров мав великий кредит довіри. І його вже нема. Якщо буде невдача з Бельгією і незадовільний результат у кваліфікації до ЧС, з метою гасіння пожежі гніву вболівальників Федерація на такий крок піти може. Адже це не тільки праця тренера – під ударом буде і очільник УАФ. Шевченко не відноситься до людей, які вміють програвати. Він – улюбленець долі, який більш за все любить перемагати. Ребров – фактично його "проєкт".

І якщо він буде бачити, що його "проєкт" не справляється, він буде шукати іншого наставника. І скажу, що шукати буде на Апеннінах! Так, наступним тренером збірної в такому разі, найімовірніше, буде фахівець, який має досвід роботи в Італії.

Втім, непогано виглядає й наставник молодіжної збірної (Унаї Мельгоса – прим. автора). Варіанти є. Це не та ситуація, коли Петракова призначили фактично тому, що шукали, шукали – і не знайшли.

Але повертаючись до Реброва, хочу сказати наступне. Хотілося б, щоб він був більш прагматичним. Він дуже самовпевнений. І це зіграло з ним злий жарт. Так, у кінцівці Ліги націй він зумів перелаштуватися. Але хотілося б, щоб він працював так постійно.

– Перейдімо до УПЛ. За підсумками першої частини сезону Динамо впевнено утримує лідерство. Боротьба за 1 місце насправді вже закінчена, чи на вершині таблиці опиниться інший клуб?

– Боротьба буде до останніх турів. І вона буде між Шахтарем та Динамо. Ми бачимо, що вже й на трансферному ринку між ними почалася війна, як це було раніше – за одних і тих же футболістів. Здобувати очки буде дуже важко.

Шансів набагато більше у Динамо. Хоча б тому, що "динамівці" виглядають більш згуртованим, дисциплінованим колективом. І Динамо буде зосереджене виключно на чемпіонаті. Тож Шахтарю буде дуже непросто.

– Хто отримає дві інші путівки у єврокубки за підсумками сезону, і в якому порядку фінішують такі команди?

– Вважаю, що 3 місце практично забронювала Олександрія. А от 4 та 5 позиції будуть за Поліссям та Кривбасом, і саме вони розіграють між собою останній "квиток".

У Полісся дуже гучні трансфери. За силою складу вони поступаються, можливо, хіба що Шахтарю – Динамо не поступаються точно. Проте в них два суттєвих мінуси, які заважають їм мати стабільність. Перш за все, це дуже недосвідчений тренер. Крім того, заважає незіграність футболістів.

А от Вернидуб дуже досвідчений. Він – тренер, який дуже добре працює в цейтноті. Добре працює під тиском. Тому в цьому сенсі його команда більш перспективна.

– На кого поставите у суперечці за перемогу в Лізі чемпіонів?

– Тут я дещо заангажований (сміється)... З 71-го року я вболіваю за Ліверпуль. Вважаю, що наразі саме Ліверпуль – найкраща команда в світі. Вони грають із запасом. Щось змінилося, колектив став більш прагматичним. Клопп – дуже добрий тренер, але він дещо грішив авантюрністю. І німецького прагматизму команді не вистачало. Виявилося, що в голландця (нинішнього наставника Ліверпуля Арне Слота – прим. автора) прагматизму більше, ніж у німця. Клопп грав у дуже об'ємний футбол і в Ліверпулі, і ще в Боруссії. Такий у нього характер. І не може бути так, щоб тренер був агресивний, а команда – ні.

– Хто з українських легіонерів у провідних першостях Європи може провести незабутній або ж проривний сезон? Які для цього передумови?

– Таких троє. Це Трубін. Він дуже стабільний. І вже є інформація, що ним цікавляться більш, скажімо так, заможні клуби. Також це Забарний та Довбик. Мені подобається, як прогресує Забарний. Він постійно додає капіталізації в свою трансферну оцінку. Це дуже рідко буває. Він іде тільки вгору.

У Довбика не зовсім пішло. Він потрапив у кризовий клуб. То ж це радше 50 на 50 – як у нього буде. Його тренер думає більше про результат, а не про гру. Чи не було помилкою те, що Довбик не перейшов у Атлетико? Як на мене, там було б навіть важче. Там більш прагматична гра. Форварди менше з м'ячем. Та й у їхнього тренера (Дієго Сімеоне – прим. автора) дуже рідко бувають форварди, які багато забивають. Атлетико не та команда, яка була 5-6 років тому. Не зовсім відповідає статусу третьої команди Іспанії, до якого ми звикли.

– Незважаючи на тяжку ситуацію в країні, в УПЛ перспективних футболістів і гравців, на які час від часу звертають увагу клуби з більш сильних та грошовитих чемпіонатів, вистачає. Тож який гравець або гравці у цьому році є ближчими до зміни клубу та можливості спробувати себе у більш сильній лізі?

– Такі футболісти, в першу чергу, в Шахтарі та Динамо. Ті, хто в збірній. Якщо ти не граєш у збірній, розраховувати на увагу до твоєї персони радше не варто. З Динамо це Шапаренко. Бражко дуже здав. Ванат поки надто залежний від партнерів, провалив початок першої частини сезону, а головне – практично не грає у збірній. От якщо він хоча б буде виходити на заміну замість Довбика так, як це робить Яремчук, тоді ситуація може змінитися.

Гарні задатки в Михавка. Він добре починає атаки, це особливо цінується в тій же Англії. Але йому треба додати у вмінні боротися, поки його часто "прочавлюють" потужні форварди. Це дуже помітно. Він має добре попрацювати над силовою складовою у своїй грі.

– Чи згаяв свій шанс Судаков?

– Потенціал у хлопця є. Але розраховувати на перехід у топклуб він поки не може. У нього був фальстарт щодо реклами та піару. Однак іноді зайва реклама тільки шкодить товару. Дуже багато було сказано, але видані аванси не підтверджувалися грою. Особливо за збірну. І навіть коли він грав добре, це були виступи по тайму – на весь матч якості йому не вистачало. Фактично так само було і в матчах за Шахтар.