Динамо відкликало двох гравців із оренди в Зорі

Динамо відкликало з оренди в Зорі нападника Федора Задорожного та центрального захисника Дем’яна Третяка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Футболісти проведуть зимові збори з Динамо U-19. У першій частині сезону обидва грали за Зорю U-19.

17-річний Третяк провів 8 матчів у чемпіонаті України U-19, водночас Задорожний є найкращим бомбардиром першості. На його рахунку 18 голів та 7 асистів в 15 матчах.

Також Задорожний встиг дебютувати за основний склад луганського клубу, вийшовши на заміну на 82-й хвилині матчу 15-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:1).

Раніше стало відомо, що полтавська Ворскла підпише ще одного гравця київського Динамо Олександра Шевченка.

Нагадаємо, Ворскла уже орендувала одного гравця киян – захисника Навіна Малиша.