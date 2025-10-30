Михайленко: У другому таймі у Динамо з’явилася впевненість

Півзахисник Динамо Київ Микола Михайленко прокоментував матч 1/8 фіналу Кубку України проти Шахтаря (29 жовтня).

Слова хавбека наводить Sport.ua.

"У першому таймі у нас не було моментів. Не могли ми якось знайти свою гру. Плюс Шахтар десь почав впевненіше. Але потім в другому таймі ми змінили багато що. Нам вказали на наші помилки, проаналізували деякі моменти і стало набагато краще. Я вважаю, що ми стали грати сміливіше і дійсно почали нагнітати. Десь з'явилася впевненість і, навпаки, у Шахтаря вона зникла.

Ми – беззаперечні фаворити Кубку України? Ні, звісно, всі команди, які залишаються в турнірі, мають право на перемогу, тому це дуже велика помилка так думати. Ми просто рухаємося від гри до гри, потім буде наступний суперник. Ми будемо налаштовуватись так само, як і на Шахтар", – заявив Михайленко.