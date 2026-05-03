Динамо – Шахтар: де дивитися Класичне у 26-му турі УПЛ

Сьогодні, 3 травня, відбудеться центральне протистояння 26-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Пряма трансляція буде доступна на каналі "УПЛ ТБ". Також гру транслюватиме телеканал "2+2" та ютуб-канали "ФК Динамо Київ" та "Football Hub".

"Гірники" підходять до центральної гри туру у статусі лідера розіграшу першості, маючи у своєму активі 60 балів. Відрив від черкаського ЛНЗ, який йде другим, вже складає 7 очок.

Якщо донеччанам вдасться перемогти у столиці, то зможуть ще краще закріпитися у першому місці турнірної таблиці. Адже команда Віталія Пономарьова у цьому турі розписала нульову нічию з львівськими Карпатами.

Натомість Динамо з 47 пунктами посідає 4-ту сходинку, поступаючись третьому житомирському Поліссю лише 2 очками.

Останнє українське Класичне закінчилося звитягою донецького клубу 3:1.

На думку ліцензованого букмекера betking, невеликою перевагою володіє Динамо – 2,60. Тоді як на перемогу Шахтаря дають коефіцієнт 2,66. Мирова – 3,50.

