Редушко: Будемо грати проти Шахтаря на перемогу

Молодий вінгер київського Динамо Богдан Редушко поділився очікуваннями від свого першого матчу проти донецького Шахтаря на дорослому рівні.

Слова гравця наводить пресслужба киян.

"Готовий до матчу на 200 відсотків. Тиск, звичайно, буде, він завжди є. Але потрібно спокійніше до цього ставитись. Будемо грати як завжди, на перемогу. Розуміння того, що ти взяв участь у історичному матчі, завжди приходить вже після ігор. Звичайно, коли я був ще юним, багато матчів між Динамо та Шахтарем передивився. Тому дуже хочеться вже взяти у ньому участь", – заявив Редушко.

Матч 26 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 3 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.