Динамо з голом Ярмоленка та дублем Ваната обіграло Шкендію

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині

Так, у четвер, 6 лютого, столичний клуб у контрольному матчі обіграв представника Північної Македонії – Шкендію з рахунком 3:2. Рахунок у зустрічі відкрив Андрія Ярмоленко, який після передачі Брагару п'яткою відправив м'яч у ворота суперників.

У другій половині гри дублем відзначився нападник Владислав Ванат, який спочатку увірвався у штрафний майданчик, обійшов захисників та майже з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота. Другий гол форвард забив на 85-й хвилині, коли скористався відскоком у штрафній Шкендії.

Товариський матч

6 лютого

Шкендія – Динамо 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Ярмоленко, 1:1 – 68 Дячук (автогол), 1:2 – 78 Ванат, 1:3 – 85 Ванат, 2:3 – 87 Рамадані

Динамо перший тайм: Нещерет, Тимчик, Дячук (Біловар, 33), Попов, Брагару, Бражко, Пашко, Білий, Ярмоленко, Кабаєв, Задорожний.

Динамо другий тайм: Ігнатенко, Волошин, Попов (Дячук, 62), Біловар, Вівчаренко - Михайленко, Рубчинський, Піхальонок, Герич, Герреро, Ванат.

Нагадаємо, раніше Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Напередодні повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.