Динамо намагалося придбати турецького вінгера – джерело

Динамо Київ цікавилося вінгером Іскендерунспора Мехметом Манишем.

Принаймні про це повідомило турецьке видання Ajansspor.

За інформацією джерела, про інтерес з боку киян повідомив президент клубу Хакан Болат, який сказав, що Динамо зробило трансферну пропозицію по футболісту.

Водночас Dynamo.kiev.ua заперечило цю інформацію, вказавши, всі публікації з цього приводу в румунських та турецьких ЗМІ є абсолютною вигадкою.

У 25 матчах за Іскендерунспор, який представляє 3-й дивізон Туреччини, Маниш забив 1 гол та зробив 15 асистів. Також грав за Базель U-19 (6 голів та 4 асисти в 48 іграх), Провів 3 матчі у складі збірної Туреччини U-19.

Раніше повідомлялося, що Динамо влітку повернеться до трансферу півзахисника Сантоса Мігеля Терсероса.