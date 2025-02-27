Динамо влітку повернеться до трансферу одноклубника Неймара

Динамо влітку повернеться до трансферу півзахисника Сантоса Мігеля Терсероса.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Попри інформацію про те, що взимку кияни відмовилися від підписання болівійця через ігрові якості, бразильські ЗМІ інформують, що переходу завадили проблеми з візою.

За даними джерела, Динамо проінформувало керівництво Сантоса, що в червні зробить нову пропозицію щодо трансферу гравця.

Чинний контракт Мігеліто із Сантосом, за який грає зірковий форвард Неймар, розрахований до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює виконавця у 750 тисяч євро.

Минулого сезону вінгер зіграв 24 матчі за свій клуб, в яких забив 10 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що болівієць дебютував за свою національну збірну у 2022 році й з того часу записав на свій рахунок п'ять голів у 20 поєдинках.