Голкіпер Металіста 1925: Мінімальна мета клубу – потрапляння в єврокубки

Голкіпер харківського Металіста 1925 Данило Варакута назвав цілі клубу на поточний сезон.

Слова 24-річного футболіста передає Sport.ua.

"Команда поглядає на п'єдестал? Так. Це позиція команди, клубу. Ми завжди прагнемо більшого. У нас попереду дев'ять поєдинків, тож усе ще може вийти. Перед початком сезону керівництво поставило завдання йти від матчу до матчу і намагатися перемагати в кожному поєдинку. Тому мінімальна мета – потрапляння в єврокубки, і ми будемо намагатися боротися за медалі. Ми розуміємо наш потенціал, тому все логічно", – сказав він.

Також гравець назвав цілі клубу у Кубку України, де команда дійшла до півфіналу.

"Не хочеться робити гучних заяв і щось конкретизувати, але й у цьому турнірі у нас стоять найвищі цілі", – розповів Варакута.

Наступний матч команда зіграє 11 квітня проти Динамо. Гра відбудеться у Житомирі розпочнеться о 15:30.

У турнірній таблиці Динамо та Металіст 1925 йдуть на 4 та 5 місцях відповідно. Суперників розділяють 6 очок, але у харків'ян є гра в запасі.

Нагадаємо, що Матвій Пономаренко заробив червону картку в попередньому матчі Динамо проти Карпат (0:1) та пропустить гру проти харків'ян.