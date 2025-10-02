Попри поразку: голкіпер Динамо став другим найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелес

У четвер, 2 жовтня, Динамо програло Крістал Пелес в межах 1-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у складі киян було визнано голкіпера Руслана Нещерета, який отримав від SofaScore 8,1 бал. Цікаво, що ця оцінка взагалі стала другою найкращою серед усіх гравців. Вищий бал отримав лише крайній півзахисник Пелес Даніель Муньос (8,7).

Найгіршим гравцем протистоянні було визнано захисника киян Владислава Дубінчака, гру якого оцінили в 6,1.

Нагадаємо, кияни програли з рахунком 0:2, притому догравали поєдинок у більшості.