Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Попри поразку: голкіпер Динамо став другим найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелес

Олексій Мурзак — 2 жовтня 2025, 22:53
Попри поразку: голкіпер Динамо став другим найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелес
ФК Динамо Київ

У четвер, 2 жовтня, Динамо програло Крістал Пелес в межах 1-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у складі киян було визнано голкіпера Руслана Нещерета, який отримав від SofaScore 8,1 бал. Цікаво, що ця оцінка взагалі стала другою найкращою серед усіх гравців. Вищий бал отримав лише крайній півзахисник Пелес Даніель Муньос (8,7).

Найгіршим гравцем протистоянні було визнано захисника киян Владислава Дубінчака, гру якого оцінили в 6,1. 

Нагадаємо, кияни програли з рахунком 0:2, притому догравали поєдинок у більшості.

Динамо Київ Дубінчак Крістал Пелес Ліга конференцій Руслан Нещерет

Динамо Київ

Динамо Київ – Крістал Пелес: відео голів та огляд матчу
Динамо у більшості поступилось Крістал Пелес на старті Ліги конференцій
Ліга конференцій. Динамо Київ – Крістал Пелес 0:2. Як кияни програли перший матч єврокубкового сезону
Можуть завдати розгромної поразки: Худоб’як – про матч Динамо з Крістал Пелес
Динамо назвало склад на матч з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Останні новини