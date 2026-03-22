Легіонер Динамо залишить команду влітку: джерело розкрило подробиці

Нападник Динамо Владіслав Бленуце залишить київський клуб влітку.

Про це повідомило румунське видання Sport.

За інформацією джерела, наближеного до 24-річного румуна, нападник точно не залишиться в українському клубі після завершення сезону та щонайменше покине його на правах оренди.

Зазначається, що форвард може продовжити кар'єру в Динамо Бухарест, яке не змогло підписати його взимку.

"Але точно – він не залишиться в Динамо (Київ). Він перебуває на контракті із Base, відомою у світі агенцією. Але Бленуце не надто задоволений роботою Base. Тепер усе залежить від цієї компанії, як вирішиться його ситуація після завершення сезону", – розповіло джерело.

Востаннє Владіслав виходив на поле у футболці киян 9 листопада 2025 року у грі проти ЛНЗ (0:1). У 2026 році Бленуце жодного разу не потрапляв до заявки Динамо на матч.

Динамо підписало з румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.