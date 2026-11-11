Ексфорвард Динамо зібрав значну суму коштів на підтримку загиблого іспанського футболіста

Колишній футболіст київського Динамо Фран Соль зібрав уже понад 200 тисяч євро на підтримку сім'ї загиблого іспанського форварда Тенеріфе Хесуса де Мігеля.

Він запустив збір на платформі GoFundMe.

Метою гравця є 300 тисяч євро. Вони підуть на допомогу дитині, дружині та батькам де Мігеля, життя якого обірвалось після жорсткого зіткнення з голкіпером Андорри Хесусом Овоно під час поєдинку іспанської Сегунди, який відбувся на початку листопада.

Тоді футболіста госпіталізували, але медикам не вдалося врятувати його. Про трагедію повідомили наступного дня.

Наразі найбільший внесок на допомогу родині загиблого спортсмена в розмірі 15 тисяч євро зробив президент Кадіса Карл Крістіан Септьєн Штуте. Фінансово підтримали ініціативу й відомі іспанські гравці: Педро Порро, Алекс Реміро, Марк Бартра, Борха Іглесіас, Альваро Мората та Дієго Льоренте.

Нагадаємо, що Фран Соль захищав кольори Тенеріфе на правах оренди з Динамо в сеоні-2020/21. Загалом за киян він провів 24 матчі, в яких забив чотири голи та віддав два асисти.