Динамо з дублем Герреро у спарингу переграло Лівий Берег

Олексій Мурзак — 14 березня 2026, 16:37
У суботу, 14 березня, відбувся товариський матч з футболу, в якому Динамо мінімально переграло Лівий Берег.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Так, дублем за чинних чемпіонів УПЛ відзначився Герреро, ще один гол забив Огундана. Водночас за представника Першої ліги м'ячами відзначилися Шастал та Дієго.

Товариський матч з футболу
14 березня

Динамо – Лівий Берег 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 24 Огундана, 1:1 – 33 Шастал, 2:1 – 35 Герреро, 3:1 – 75 Герреро, 3:2 – 89 Дієго

Динамо (стартовий склад): Моргун, Тимчик, Захарченко, Попов, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Буяльський, Волошин, Огундана, Герреро

Нагадаємо, напередодні Динамо переграло Оболонь в межах 20 туру УПЛ.

