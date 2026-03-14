Динамо з дублем Герреро у спарингу переграло Лівий Берег

У суботу, 14 березня, відбувся товариський матч з футболу, в якому Динамо мінімально переграло Лівий Берег.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Так, дублем за чинних чемпіонів УПЛ відзначився Герреро, ще один гол забив Огундана. Водночас за представника Першої ліги м'ячами відзначилися Шастал та Дієго.

Динамо – Лівий Берег 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 24 Огундана, 1:1 – 33 Шастал, 2:1 – 35 Герреро, 3:1 – 75 Герреро, 3:2 – 89 Дієго

Динамо (стартовий склад): Моргун, Тимчик, Захарченко, Попов, Караваєв, Михайленко, Осипенко, Буяльський, Волошин, Огундана, Герреро

Нагадаємо, напередодні Динамо переграло Оболонь в межах 20 туру УПЛ.