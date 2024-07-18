Динамо з голами Ваната та Діалло поступилось Уніону Берлін
Київське Динамо на зборах в Австрії поступилось німецькому Уніону з Берліна в товариському матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:3.
У складі "біло-синіх" у першому таймі зрівняв рахунок нападник Владислав Ванат, який першим був на добиванні після подачі з кутового. Ще один м'яч на рахунку Самби Діалло, який обвідним ударом переграв воротаря Уніона.
Товариський матч
18 липня
Динамо (Київ) — Уніон (Берлін) 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Голлербах, 1:1 - 34 Ванат, 1:2 - 67 Бедія, 2:2 - 83 Діалло, 2:3 - 90+2 Жердан
Нагадаємо, в попередньому спарингу Динамо з голом Діалло здолало чемпіона Південної Африки.
Наступний матч кияни зіграють 23 липня проти сербського Партизана у кваліфікації Ліги чемпіонів.