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Динамо з голами Ваната та Діалло поступилось Уніону Берлін

Олександр Булава — 18 липня, 20:00
Динамо з голами Ваната та Діалло поступилось Уніону Берлін

Київське Динамо на зборах в Австрії поступилось німецькому Уніону з Берліна в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

У складі "біло-синіх" у першому таймі зрівняв рахунок нападник Владислав Ванат, який першим був на добиванні після подачі з кутового. Ще один м'яч на рахунку Самби Діалло, який обвідним ударом переграв воротаря Уніона.

Товариський матч
18 липня

Динамо (Київ) — Уніон (Берлін) 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Голлербах, 1:1 - 34 Ванат, 1:2 - 67 Бедія, 2:2 - 83 Діалло, 2:3 - 90+2 Жердан

Нагадаємо, в попередньому спарингу Динамо з голом Діалло здолало чемпіона Південної Африки.

Наступний матч кияни зіграють 23 липня проти сербського Партизана у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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