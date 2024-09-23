Динамо оновило заявку на основний етап Ліги Європи
Динамо Київ опублікувало оновлену заявку на основний етап Ліги Європи сезону-2024/25 перед матчем проти Лаціо, який пройде 25 вересня.
Про це повідомляє сайт UEFA.
До заявки Динамо потрапили: півзахисник Володимир Шепелєв, а також форварди Едуардо Герреро та Матвій Пономаренко.
Клуб також виключив зі складу Самбу Діалло та Джастіна Лонвейка, які покинули команду на правах оренди.
Заявка Динамо на Лігу Європи сезону-2024/25
Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко*
Захисники: Вівчаренко, Дячук*, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальос, Михавко, Біловар, Дубінчак
Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин*, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш*, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко
Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко
Футболісти, позначені *, заявлені за списком Б. Клуби можуть зареєструвати необмежену кількість гравців за списком Б, якщо ці футболісти народжені 1 січня 2003 року або пізніше.
Нагадаємо, що Динамо зіграє з: Ромою Артема Довбика, Лаціо, Реал Сосьєдадом, Гоффенгаймом, Галатасараєм, Вікторією Пльзень, Ференцварошем та РФШ в основному етапі ЛЄ.