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Динамо оголосило двоетапний продаж квитків на Класичне, який ускладнить життя фанам Шахтаря

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 12:45
Динамо оголосило двоетапний продаж квитків на Класичне, який ускладнить життя фанам Шахтаря
ФК Шахтар

Динамо розпочало продаж квитків на матч 11 туру Української Прем’єр-ліги проти Шахтаря.

Про це київський клуб оголосив на своєму сайті.

Продаж буде відбуватися у два етапи – передпродаж та відкритий доступ. На першому етапі квитки зможуть придбати тільки ті вболівальники, які відвідали 3 та більше домашніх матчі Динамо у 2024 році. На електронні адреси відданих фанатів прийдуть листи з таким текстом:

Передпродаж триватиме з 9 до 13 жовтня, у відкритий продаж квитки надійдуть 14 числа. Динамо зазначило, що на другому етапі буде діяти система динамічних цін, тобто вартість буде залежати від попиту. Класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок матчу запланований на 18:00.

Цікаво, що минулого сезону Шахтар застосував схожу систему продажу квитків на домашній матч з Динамо – на поєдинок 28 туру могли потрапити тільки ті, хто відвідав мінімум 3 гри донеччан у весняній частині сезону-2023/24.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Карпат Андрій Русол озвучив позицію клубу щодо рішення Руху не продавати квитки вболівальникам Карпат на львівське дербі.

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