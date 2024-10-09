Динамо оголосило двоетапний продаж квитків на Класичне, який ускладнить життя фанам Шахтаря

Динамо розпочало продаж квитків на матч 11 туру Української Прем’єр-ліги проти Шахтаря.

Про це київський клуб оголосив на своєму сайті.

Продаж буде відбуватися у два етапи – передпродаж та відкритий доступ. На першому етапі квитки зможуть придбати тільки ті вболівальники, які відвідали 3 та більше домашніх матчі Динамо у 2024 році. На електронні адреси відданих фанатів прийдуть листи з таким текстом:

Передпродаж триватиме з 9 до 13 жовтня, у відкритий продаж квитки надійдуть 14 числа. Динамо зазначило, що на другому етапі буде діяти система динамічних цін, тобто вартість буде залежати від попиту. Класичне відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок матчу запланований на 18:00.

Цікаво, що минулого сезону Шахтар застосував схожу систему продажу квитків на домашній матч з Динамо – на поєдинок 28 туру могли потрапити тільки ті, хто відвідав мінімум 3 гри донеччан у весняній частині сезону-2023/24.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Карпат Андрій Русол озвучив позицію клубу щодо рішення Руху не продавати квитки вболівальникам Карпат на львівське дербі.