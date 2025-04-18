Шищенко: Оболонь не заслужила програти Динамо

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував поразку від Динамо в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги, висловивши думку, що його команда не заслужила на програш.

Про це фахівець сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ризикну сказати, що ми не заслужили поразку 0:3. Більше того, ризикнути навіть сказати, що взагалі не заслужили програти. Демонстрували хороший та агресивний футбол на старті матчу та у другому таймі. Ймовірно, це найкращий матч під моїм керівництвом.

Були агресивними в атаці, але реалізація підвела. Забий ми свої голи – і я не можу сказати, який би був рахунок. Все одно гадаю, що матч був цікавим для глядачів. Десь не вистачає майстерності та дисципліни", – сказав Шищенко.

Динамо набрало 63 бали та продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату. Оболонь залишилась на 12-й позиції з 24 очками в активі.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Олександрія на виїзді переграла Ворсклу.