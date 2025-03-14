План "Б" звісно є: Караваєв висловився про своє майбутнє в Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився щодо подальшої співпраці зі столичним клубом, зазначивши, що кар'єру завершувати не збирається.

Про це він сказав у коментарі Спорт24.

"Наразі ми сконцентровані на чемпіонаті та кожній грі, тому ще не розмовляли. Я досвідчений гравець і розумію, що це кожного року такі випадки бувають. Тому я навіть уваги не звертаю на це. Це футбольне життя. План Б? Звісно є, завжди! Має бути і план Б і С. Ну блогером ще рано. Я хочу ще пограти, а там подивимось", – заявив 32-річний футболіст.

Раніше повідомлялося, що майбутнє захисника в Динамо під питанням. Також в ЗМІ була інформація, що кияни не планують продовжувати контракт із гравцем.

У поточному сезоні Караваєв зіграв за "біло-синіх" 12 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.