Динамо поки не збирається віддавати в оренду чи продавати Герреро

Динамо наразі не зацікавлене в тому, щоб віддати в оренду або продати форварда Едуардо Герреро.

Про це повідомив журналіст Рікардо Ікаса.

За інформацією джерела, мексиканський Пумас, який цікавиться гравцем, витрачає багато грошей на підписання нових футболістів, але київський клуб зараз не розглядає трансфер нападника.

Герреро перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня минулого року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.

Раніше визначився склад суддівської бригади, що працюватиме на матчі передостаннього сьомого туру Ліги Європи між київським Динамо та турецьким Галатасараєм.