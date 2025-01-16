Нападником Динамо зацікавився мексиканський клуб

Форвард Динамо Едуардо Герреро зацікавив мексиканський Пумас.

Про це повідомляє El Futbolero.

За інформацією джерела, керівництво Пумаса шукає гравця для посилення атакувальної лінії, і саме 24-рійний Гереро є ідеальним кандидатом.

До того ж його перехід підтримує півзахисник Пумаса Адальберто Карраскілья, який є партнером форварда Динамо по збірній Панами.

Герреро перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня минулого року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.