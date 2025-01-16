Нападником Динамо зацікавився мексиканський клуб
Едуардо Герреро
ФК Динамо Київ
Форвард Динамо Едуардо Герреро зацікавив мексиканський Пумас.
Про це повідомляє El Futbolero.
За інформацією джерела, керівництво Пумаса шукає гравця для посилення атакувальної лінії, і саме 24-рійний Гереро є ідеальним кандидатом.
До того ж його перехід підтримує півзахисник Пумаса Адальберто Карраскілья, який є партнером форварда Динамо по збірній Панами.
Герреро перейшов до Динамо з Зорі 4 вересня минулого року, його трансфер обійшовся киянам у 2,5 мільйони євро. Контракт нападника зі столичним клубом розрахований до літа 2029 року.