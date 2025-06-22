Легіонер Динамо поскаржився на брак ігрової практики в складі чемпіона України

Нападник Динамо та збірної Панами Едуардо Герреро порівняв свої виступи в клубі та національній команді, поскаржившись на брак ігрової практики у складі чемпіона України.

Слова форварда наводить RPC.

"Я помічаю, що використовую свій шанс по максимуму. Звісно, дуже складно приїжджати із клубу, де не маєш так багато ігрового часу, але я дуже вдячний тренеру за надані можливості.



Коли ти у клубі – це одне, але коли потрапляєш у збірну, де викликають 26 гравців, усі хочуть показати себе якнайкраще, щоб отримати шанс у наступному виклику, можливо, мати трохи більше ігрових хвилин – цього хоче кожен футболіст", – сказав Геррерро.