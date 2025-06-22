Легіонер Динамо поскаржився на брак ігрової практики в складі чемпіона України
Нападник Динамо та збірної Панами Едуардо Герреро порівняв свої виступи в клубі та національній команді, поскаржившись на брак ігрової практики у складі чемпіона України.
Слова форварда наводить RPC.
"Я помічаю, що використовую свій шанс по максимуму. Звісно, дуже складно приїжджати із клубу, де не маєш так багато ігрового часу, але я дуже вдячний тренеру за надані можливості.
Коли ти у клубі – це одне, але коли потрапляєш у збірну, де викликають 26 гравців, усі хочуть показати себе якнайкраще, щоб отримати шанс у наступному виклику, можливо, мати трохи більше ігрових хвилин – цього хоче кожен футболіст", – сказав Геррерро.
Нагадаємо, гол Герреро допоміг Панамі розгромити Гваделупу на Золотому кубку КОНКАКАФ.
У сезоні 2024/25 панамський форвард зіграв за Динамо 26 поєдинків, в яких відзначився 3-ма голами (Кубок України) та 1-м асистом (УПЛ).