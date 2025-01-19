Визначилася суддівська бригада, яка розсудить матч Динамо проти Галатасарая в Лізі Європи

Визначився склад суддівської бригади, що працюватиме на матчі передостаннього сьомого туру Ліги Європи між київським Динамо та турецьким Галатасараєм.

Про це повідомляє УЄФА.

На поєдинку працюватиме естонська бригада. Головним суддею призначено 43-річного Крісто Тогвера. Його асистентами будуть Сільвер Кийв та Сандер Сага. Четвертий суддя – Кевін Кайвоя. Арбітри VAR – Марко Лійва та Йоонас Яновіц.

Зауважимо, що Тогвер обслуговував 5 матчів за участі українських команд та збірних. Українці здобули лише 1 перемогу в них. Також була 1 поразка та 3 нічиї.

Нагадаємо, зустріч відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

Після шести ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

Галатасарай продовжує боротьбу за пряму кваліфікацію до 1/8 (напряму вийдуть команди, що посядуть місця з 1 по 8, колективи, що будуть на позиціях з 9 по 24 поборються в 1/16 фіналу). Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці.