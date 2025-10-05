Динамо назвало склад на матч з Металістом 1925 в УПЛ

Тренерські штаби київського Динамо та харківського Металіста 1925 визначились зі стартовими складами на матч 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Біловар, Тіаре, Караваєв, Михайленко, Буяльський, Шапаренко, Огундана, Волошин, Герреро

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Шабанов, Павлюк, Мартинюк, Калюжний, Антюх, Калітвінцев, Литвиненко, Рашиця, Ітодо

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Після 7 зіграних турів підопічні Олександр Шовковського мають 15 залікових пунктів. Наразі кияни мають безвиграшну серію з трьох матчів у чемпіонаті України – з Оболонню, Олександрією та Карпатами кияни зіграли внічию.

Металіст 1925 має 14 балів в активі та наразі йде 5 у турнірі таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, що раніше цього тижня Динамо стартувало в основному етапі Ліги конференцій, де кияни без шансів програли Крістал Пелес.