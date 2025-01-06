Динамо на зборах перегляне капітана юнацької команди тбіліського Динамо

Грузинський захисник і капітан Динамо Тбілісі U-19 Гіоргі Мепарішвілі пройде перегляд у київському Динамо.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, 18-річний футболіст приєднається до молодіжної команди киян і вирушить із нею на збори до Туреччини. З основною командою "біло-синіх" Гіоргі тренуватися не буде.

Також повідомлялося, що Динамо перегляне правого захисника грузинського клубу Гелу Садгобелашвілі, однак ця інформація не відповідає дійсності.

У поточному сезоні Гіоргі Мепарішвілі провів 15 матчів на клубному рівні та забив 1 гол.

Нагадаємо, напередодні Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.