Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо на зборах перегляне капітана юнацької команди тбіліського Динамо

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 18:59
Динамо на зборах перегляне капітана юнацької команди тбіліського Динамо
Гіоргі Мепарішвілі

Грузинський захисник і капітан Динамо Тбілісі U-19 Гіоргі Мепарішвілі пройде перегляд у київському Динамо.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, 18-річний футболіст приєднається до молодіжної команди киян і вирушить із нею на збори до Туреччини. З основною командою "біло-синіх" Гіоргі тренуватися не буде.

Також повідомлялося, що Динамо перегляне правого захисника грузинського клубу Гелу Садгобелашвілі, однак ця інформація не відповідає дійсності.

У поточному сезоні Гіоргі Мепарішвілі провів 15 матчів на клубному рівні та забив 1 гол.

Нагадаємо, напередодні Динамо відправилось на зимові збори у Туреччину та оголосило список футболістів, що вирушили з командою.

Динамо Київ

Динамо Київ

Колишня зірка АПЛ очолив клуб, який розгромив Динамо у поточному розіграші Ліги Європи
Бражко – найкращий гравець Динамо у 2024 році
Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями: легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Селтік – найтитулованіший клуб світу, Динамо потрапило до двадцятки найкращих
Тотальне нерозуміння. Яких принципів Лобановського не вистачає Динамо

Останні новини