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Шацьких закликав Динамо та Полісся звернути увагу на гравців чемпіонату Узбекистану

Олександр Булава — 14 червня 2025, 20:35
Шацьких закликав Динамо та Полісся звернути увагу на гравців чемпіонату Узбекистану
Максим Шацьких
ФК Динамо Київ

Колишній нападник київського Динамо, а наразі тренер узбекистанського Андіжана Максим Шацьких вважає, що українські клуби не достатньо уважно стежать за гравцями з чемпіонату Узбекистану.

Цитує тренера "Український футбол".

"Можливо, просто в Україні не звертають увагу на узбецьких футболістів? Плюс при нинішній ситуації не всі готові їхати в країну, де йде війна. Все-таки місцеві гравці більше націлені на інший напрямок: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Китай, Таїланд.

Не беремо до уваги Шахтар, бо у них своя модель розвитку, а ось Динамо чи Полісся, якби уважніше постежили за узбецьким ринком, то могли б знайти щось для себе. В Узбекистані вистачає хороших кваліфікованих гравців, які нічим не поступаються на сьогодні українським виконавцям. Але повторюся, при нинішній ситуації не так просто запросити хорошого легіонера в УПЛ", – розповів він.

Шацьких вважає, що у чемпіонаті Узбекистану достатньо гравців, які могли б зацікавити клубу УПЛ.

"Прізвища не буду називати. Можу лише повторитися, що, на мою думку, в Узбекистані вистачає якісних футболістів. У Андижані, де я зараз працюю, також є такі гравці. Коли я був у Пахтакорі, то ми з моїми помічниками сформували склад, який є майбутнім національної збірної Узбекистану. Там практично вся олімпійська збірна зараз", – сказав Шацьких.

Зазначимо, що Шацьких зі 124 голами є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. В УПЛ він виступав за Динамо, Арсенал Київ, Чорноморець і Говерлу.

Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати 17-річного форварда з Малі Усмана Саване.

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