З Ярмоленком та Кабаєвим: Динамо та ЛНЗ оголосили склади на матч 12-го туру УПЛ

Головні тренери київського Динамо (Олександр Шовковський) та черкаського ЛНЗ (Віталій Пономарьов) визначилися зі стартовими складами на матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Тіаре, Михавко, Михайленко, Піхальонок, Буяльський, Кабаєв, Волошин, Ярмоленко.

ЛНЗ: Паламарчук – Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв, Рябов, Пастух, Яшарі, Проспер, Кузик, Ассінор.

Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, наразі обидві команди перебувають в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці. У них, а також в Полісся та Кривбаса, по 20 очок. Проте за додатковими показниками Динамо йде другим, а ЛНЗ – третім.

У попередньому турі УПЛ Динамо програло Шахтарю в українському Класичному, а ЛНЗ поступився Карпатам. Зауважимо, що ЛНЗ ще жодного разу в історії не обігрувало Динамо.