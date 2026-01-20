Корона – Динамо: онлайн-трансляція товариського матчу

У вівторок, 20 січня, київське Динамо проведе перший контрольний матч на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Команда Ігоря Костюка зустрінеться з представником польської Екстракляси Короною Кельце. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що Динамо розпочало навчально-тренувальний збір у Туреччині 15 січня. До другої частини сезону готуються 32 футболісти.

У межах збору заплановані шість спарингів. Втім, список товариських матчів буде зазнавати змін та доповнюватися.