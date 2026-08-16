Динамо – Колос: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ

У неділю, 16 серпня, відбудеться матч 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, у якому київське Динамо прийматиме Колос.

Поєдинок пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ, а також 2+2 . Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Крім того, пряма трансляція, яку організовує пресслужба Динамо, буде доступна у прямому етері на "Чемпіоні".

Головним арбітром зустрічі призначено 38-річного Андрія Коваленка з Полтави.

У межах УПЛ команди провели між собою 15 матчів. Динамо має суттєву перевагу в особистих зустрічах: кияни здобули вісім перемог, п'ять поєдинків завершилися внічию, а Колос перемагав двічі. Різниця м'ячів – 34:11 на користь "біло-синіх".

Остання зустріч на полі Динамо відбулася 13 травня 2026 року в рамках 28 туру чемпіонату України сезону-2025/26. Кияни здобули перемогу з рахунком 2:1. За Динамо забили Тарас Михавко та Андрій Ярмоленко, а Колос відповів голом Андрія Салабая.

Найбільшої поразки в УПЛ ковалівці зазнали саме від "біло-синіх" – 0:7 у матчі 28 серпня 2021 року.

У турнірній таблиці Динамо посідає шосте місце, маючи три очки та матч у запасі. Колос після двох турів не набрав очок і перебуває на 16-й позиції, також маючи гру в запасі.

Раніше у 3-му турі Епіцентр та Верес зіграли внічию 0:0, Карпати розгромили Буковину (3:0), Кривбас розійшовся миром із Лівим Берегом (1:1), а Кудрівка та Оболонь не забили жодного м'яча — 0:0.