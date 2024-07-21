Динамо може підписати форварда збірної Сальвадору — джерело

Київське Динамо може підписати форварда колумбійської Депортес Толіми та збірної Сальвадору Браяна Гіля.

Про це повідомляє колумбійський журналіст Хуліан Капера.

Зазначається, що гравцем також цікавляться бразильський клуб, назва якого не розголошується, та російський Парі Нижній Новгород.

🚨🔜 F5: Deportes Tolima está cerca de cerrar la venta de Brayan Gil, como anticipamos esta semana. Transferirá el 80% de sus derechos y el jugador firmará contrato hasta junio de 2028.



Un equipo brasilero 🇧🇷 y Dynamo Kiev 🇺🇦 presentaron oferta en las últimas horas, pero… https://t.co/uif4MLcMLG pic.twitter.com/b7c5U0TLPN — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 21, 2024

В минулому сезоні Гіль забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі у 22 матчах за Депортес. Трансферна вартість Браяна оцінюється в 700 тисяч євро.

Раніше ми повідомляли, що Динамо зацікавилось чилійським вінгером.