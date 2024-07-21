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Динамо може підписати форварда збірної Сальвадору — джерело

Владислав Уткін — 21 липня, 19:42
Динамо може підписати форварда збірної Сальвадору — джерело

Київське Динамо може підписати форварда колумбійської Депортес Толіми та збірної Сальвадору Браяна Гіля.

Про це повідомляє колумбійський журналіст Хуліан Капера.

Зазначається, що гравцем також цікавляться бразильський клуб, назва якого не розголошується, та російський Парі Нижній Новгород.

В минулому сезоні Гіль забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі у 22 матчах за Депортес. Трансферна вартість Браяна оцінюється в 700 тисяч євро.

Раніше ми повідомляли, що Динамо зацікавилось чилійським вінгером.

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