Динамо зацікавилось чилійським вінгером
Київське Динамо зацікавлене послугами чилійського вінгера Дієго Вальдеса, який зараз грає за мексиканську Америку.
Про це повідомляє журналіст Віктор Моралес.
За інформацією джерела, інтерес до футболіста також проявляє бразильський Крузейро.
В минулому сезоні чилієць провів 44 матчі, у яких забив 15 голів та оформив 8 асистів. на Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 6.5 млн євро.
Нагадаємо, раніше "кияни" підписали 18-річного півзахисника тбіліського Динамо Александре Пейкрішвілі.