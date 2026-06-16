Динамо визначилося із домашньою ареною на єврокубкові матчі у сезоні-26/27

Київське Динамо проводитиме домашні єврокубкові матчі на польському стадіоні "Арена Люблін" у сезоні 26/27.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Під час вибору місця проведення матчів клуб ретельно проаналізував усі логістичні аспекти, щоб забезпечити команді максимально комфортні умови для підготовки та виступів на міжнародній арені", – йдеться у заяві.

Зауважимо, що у кампанії 25/26 люблінський стадіон також був домашнім майданчиком для киян у матчах єврокубків. А в попередньому сезоні "біло-сині" приймали на "Арені Люблін" сербський Партизан, шотландський Рейнджерс та австрійський РБ Зальцбург у межах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що за підсумками кампанії-25/26 Динамо вибороло собі місце у кваліфікації на Лігу Європи. Столичний колектив завершив внутрішній чемпіонат на четвертій позиції, проте через перемогу у Кубку України пробився до єврокубкового відбору.

Додамо, що напередодні Динамо зібралося на заміській клубній базі у Віті-Литовській та розпочало підготовку до нового сезону. На збори до Австрії команда Ігоря Костюка вирушила в неділю, 14 червня. У Лізі Європи кияни стартуватимуть з першого кваліфікаційного раунду.

Також нещодавно Динамо оголосило про підписання голкіпера тернопільської Ниви Іллі Ольхового.