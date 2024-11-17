Динамо може підписати захисника Зорі – джерело

Динамо цікавиться центральним захисником Зорі Андерсоном Джорданом.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що травматичний Браян Себальос може залишити клуб після спливу оренди наприкінці року, тож "біло-сині" бачать потенціал в 25-річному Джордані.

Також зазначається, що у Динамо налагоджена комунікація з Зорею, тому з трансфером не повинно виникнути проблем – клуби домовляться по ціні.

Бурбас додав, що кияни останніми місяцями шукають гравців на три найпроблемніші позиції – центральний захисник, правий вінгер та центрфорвард.

В сезоні 2024/25 Джордан забив 2 голи та зробив асист в 13 матчах Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться правим захисником Ворскли та молодіжної збірної України Іллею Крупським.