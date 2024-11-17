Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо може підписати захисника Зорі – джерело

Олексій Мурзак — 17 листопада 2024, 13:15
Динамо може підписати захисника Зорі – джерело
Андерсон Джордан
ФК Зоря

Динамо цікавиться центральним захисником Зорі Андерсоном Джорданом.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що травматичний Браян Себальос може залишити клуб після спливу оренди наприкінці року, тож "біло-сині" бачать потенціал в 25-річному Джордані.

Також зазначається, що у Динамо налагоджена комунікація з Зорею, тому з трансфером не повинно виникнути проблем – клуби домовляться по ціні.

Бурбас додав, що кияни останніми місяцями шукають гравців на три найпроблемніші позиції – центральний захисник, правий вінгер та центрфорвард.

В сезоні 2024/25 Джордан забив 2 голи та зробив асист в 13 матчах Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться правим захисником Ворскли та молодіжної збірної України Іллею Крупським.

Динамо Київ Футбольні трансфери Зоря Луганськ

Динамо Київ

Клуби МЛС складуть конкуренцію Шахтарю і Динамо в боротьбі за гравця української молодіжки
Суркіс відреагував на інформацію про трансфер Шапаренка
УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України
Форвард Динамо зіграв за збірну Панами у матчі проти Коста-Ріки
Закрийте свої роти і не ображайте людину, яка любить Динамо: фанат видав вогняний спіч на захист Суркіса

Останні новини