Динамо може підписати захисника Зорі – джерело
Динамо цікавиться центральним захисником Зорі Андерсоном Джорданом.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.
Зазначається, що травматичний Браян Себальос може залишити клуб після спливу оренди наприкінці року, тож "біло-сині" бачать потенціал в 25-річному Джордані.
Також зазначається, що у Динамо налагоджена комунікація з Зорею, тому з трансфером не повинно виникнути проблем – клуби домовляться по ціні.
Бурбас додав, що кияни останніми місяцями шукають гравців на три найпроблемніші позиції – центральний захисник, правий вінгер та центрфорвард.
В сезоні 2024/25 Джордан забив 2 голи та зробив асист в 13 матчах Української Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться правим захисником Ворскли та молодіжної збірної України Іллею Крупським.