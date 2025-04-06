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В мене корони на голові немає: Ярмоленко висловився про скандальне відео з фанатом

Богдан Войченко — 6 квітня 2025, 22:36
В мене корони на голові немає: Ярмоленко висловився про скандальне відео з фанатом
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко після матчу 23-го туру УПЛ проти Лівого берега (2:0) висловився щодо скандального відео з фанатом.

Під час гри з Рухом (1:0) в межах Кубку України ветеран "біло-синіх" попросив юного вболівальника не називати його "Ярмолою".

"Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей.

Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає ніякої корони на голові, ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою", – заявив Ярмоленко.

@garmash.football

Не підготувався 💪💪💪

♬ оригінальний звук - garmash.football

Нагадаємо, у матчі з Лівим берегом Ярмоленко відзначився голом, допомігши своїй команді здобути важливі три очки.

Своє взяття воріт 35-річний футболіст відсвяткував у стилі "пенсіонера".

ВІДЕО Динамо Київ скандал Андрій Ярмоленко

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