В мене корони на голові немає: Ярмоленко висловився про скандальне відео з фанатом

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко після матчу 23-го туру УПЛ проти Лівого берега (2:0) висловився щодо скандального відео з фанатом.

Під час гри з Рухом (1:0) в межах Кубку України ветеран "біло-синіх" попросив юного вболівальника не називати його "Ярмолою".

"Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей.

Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає ніякої корони на голові, ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою", – заявив Ярмоленко.