Залиште його у спокої: Дешама знову змусили говорити про Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам відповів на ще одне питання щодо невиклику Кіліана Мбаппе до розташування команди на матчі Ліги націй.

Слова наставника французької збірної наводить Goal.

Під час передматчевої пресконференції до гри проти Ізраїлю Дешама запитали, чи говорив він з форвардом Реала про можливі проблеми між ними.

"Послухайте, я сказав вам те, що сказав. Ви можете говорити і інтерпретувати це як завгодно. У мене гра, тут 23 гравці. Кіліана тут немає - будь ласка, залиште його в спокої", – відповів Дешам.

Кіліан Мбаппе вдруге за цю осінь залишився поза заявкою збірної Франції на матчі Ліги націй.

У зв'язку з цим Дідьє Дешам був змушений визначити, хто буде новим капітаном "Les Bleus" за відсутності Мбаппе.