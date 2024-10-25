Дідик – про нічию з Чорноморцем: Провина лежить на кожному з футболістів
Роман Дідик
ФК Рух
Захисник Руха Роман Дідик вважає, що всі футболісти команди винні в тому, що львів'яни не змогли перемогти Чорноморець в 11 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Команда повністю тримала гру під контролем. Винятком може бути лише невеликий період після забитого голу, коли Рух ненадовго відійшов у захист. Вже у дебюті матчу Клайвер міг відкрити рахунок і тоді матч пішов би за зовсім іншим сценарієм. Ми й потім мали моменти, щоб забивати голи. Та це футбол і не завжди команда, яка домінує на полі, може здобути перемогу.
Важко сказати, чого саме Руху не вистачило для перемоги в матчі з Чорноморцем. Провина в такому результаті лежить на кожному з футболістів. Такі матчі треба доводити до логічного кінця, але наразі в нас із цим є проблеми. Та треба рухатись далі, бо вже у вівторок в нас дербі з Карпатами у Кубку України. Нам слід якісно підготувались до цієї гри", – сказав гравець.
Нагадаємо, у попередньому турі Рух програв Карпатам у львівському дербі, а Чорноморець розійшовся миром із Вересом.
Наразі у львів'ян 14 балів у активі та 6 місце в турнірній таблиці. Чорноморець набрав 12 очок та відтепер посідає 10 сходинку.