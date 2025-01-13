Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо зробило пропозицію Руху щодо трансферу захисника молодіжної збірної України

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 21:26
Динамо зробило пропозицію Руху щодо трансферу захисника молодіжної збірної України
Роман Дідик
ФК Рух

Захисник львівського Руха та молодіжної збірної України Роман Дідик потрапив до сфери інтересів Динамо.

Про це пише Динамоманія.

За інформацією джерела, справа вже дійшла до прямих перемовин з Рухом, однак першу пропозицію киян щодо трансферу гравця львів'яни відхилили.

Читайте також :
Фото колонка Українське майбутнє. 4 молоді футболісти клубів УПЛ, які гучно заявили про себе

У поточному сезоні Дідик зіграв за Рух 17 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, на перегляді в Динамо знаходиться ще один захисник Руха – Богдан Слюбик.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс, який наразі перебуває разом із командою на тренувальних зборах у Туреччині, відмовився говорити про захисників Слюбика та Окона, які зараз перебувають на перегляді в київській команді.

Динамо Київ Рух Футбольні трансфери Роман Дідик

Динамо Київ

Нехай про них говорить тренерський штаб: Суркіс – про перспективи Слюбика та Окона в Динамо
Динамо з голом Ваната розписало мирову з Відзевом: огляд матчу
Півзахисник Динамо достроково розірвав орендну угоду з європейським клубом
Динамо зіграло внічию з Відзевом у контрольному матчі
Онлайн відеотрансляція товариського матчу Динамо Київ – Відзев

Останні новини