Динамо зробило пропозицію Руху щодо трансферу захисника молодіжної збірної України

Захисник львівського Руха та молодіжної збірної України Роман Дідик потрапив до сфери інтересів Динамо.

Про це пише Динамоманія.

За інформацією джерела, справа вже дійшла до прямих перемовин з Рухом, однак першу пропозицію киян щодо трансферу гравця львів'яни відхилили.

У поточному сезоні Дідик зіграв за Рух 17 матчів, у яких забив два голи та віддав два асисти.

Нагадаємо, на перегляді в Динамо знаходиться ще один захисник Руха – Богдан Слюбик.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс, який наразі перебуває разом із командою на тренувальних зборах у Туреччині, відмовився говорити про захисників Слюбика та Окона, які зараз перебувають на перегляді в київській команді.