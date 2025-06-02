ЛНЗ підписав півзахисника Руха, на підході ще голкіпер та захисник львів'ян – джерело

ЛНЗ підписав контракт із півзахисником Руха Артуром Рябовим.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, 24-річний гравець вписується в концепцію розвитку черкаського клубу та в плани майбутнього головного тренера Віталія Пономарьова.

Також команду можуть поповнити ще двоє гравців львівського клубу – голкіпер Дмитро Ледвій та захисник Роман Дідик.

Раніше повідомлялося, що керівництво ЛНЗ не проти цього літа розлучитися з з люксембурзьким легіонером Олів'є Тіллем, контракт якого чинний ще півроку.

Нагадаємо, що клуб невдало провів сезон, уникнувши перехідних матчів лише в останньому турі, фінішувавши 12-м. Після завершення УПЛ ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Романом Григорчуком.