ЛНЗ підписав півзахисника Руха, на підході ще голкіпер та захисник львів'ян – джерело
Артур Рябов
ФК Рух
ЛНЗ підписав контракт із півзахисником Руха Артуром Рябовим.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, 24-річний гравець вписується в концепцію розвитку черкаського клубу та в плани майбутнього головного тренера Віталія Пономарьова.
Також команду можуть поповнити ще двоє гравців львівського клубу – голкіпер Дмитро Ледвій та захисник Роман Дідик.
Раніше повідомлялося, що керівництво ЛНЗ не проти цього літа розлучитися з з люксембурзьким легіонером Олів'є Тіллем, контракт якого чинний ще півроку.
Нагадаємо, що клуб невдало провів сезон, уникнувши перехідних матчів лише в останньому турі, фінішувавши 12-м. Після завершення УПЛ ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Романом Григорчуком.