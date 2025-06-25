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90 матчів за клуб: Рух завершив співпрацю зі своїм вихованцем

Андрій Мошкун — 25 червня 2025, 15:37
90 матчів за клуб: Рух завершив співпрацю зі своїм вихованцем
ФК Рух

Центральний захисник Роман Дідик більше не є гравцем Руха. 

Про це клуб повідомив у своєму Telegram.

"Рух вдячний Роману Дідику за тривалу і плідну співпрацю, лідерські і бійцівські якості та професіоналізм. Бажаємо Роману нових звершень та успіхів у його подальшій кар’єрі." – йдеться у повідомленні.

Роман Дідик є вихованцем футбольної школи Руха та одним з перших гравців, які закінчивши ДЮСШ, закріпилися у основній команді.

Загалом у складі жовто-чорних в усіх турнірах захисник відзначився 4 голами і 3 асистами в 90 поєдинках. Також Дідик входить у топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за клуб.

Із Руху Роман викликався до молодіжної та олімпійської збірних України. Трансфермаркет оцінює 22-річного захисника у 800 тисяч євро.

Дідик став четвертим гравцем, який покинув Рух цими днями. До того клуб завершив співпрацю із Юрієм Тлумаком, Артуром Рябовим та Олегом Горіним.

Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Роман Дідик

Роман Дідик

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