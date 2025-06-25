90 матчів за клуб: Рух завершив співпрацю зі своїм вихованцем

Центральний захисник Роман Дідик більше не є гравцем Руха.

Про це клуб повідомив у своєму Telegram.

"Рух вдячний Роману Дідику за тривалу і плідну співпрацю, лідерські і бійцівські якості та професіоналізм. Бажаємо Роману нових звершень та успіхів у його подальшій кар’єрі." – йдеться у повідомленні.

Роман Дідик є вихованцем футбольної школи Руха та одним з перших гравців, які закінчивши ДЮСШ, закріпилися у основній команді.

Загалом у складі жовто-чорних в усіх турнірах захисник відзначився 4 голами і 3 асистами в 90 поєдинках. Також Дідик входить у топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за клуб.

Із Руху Роман викликався до молодіжної та олімпійської збірних України. Трансфермаркет оцінює 22-річного захисника у 800 тисяч євро.

Дідик став четвертим гравцем, який покинув Рух цими днями. До того клуб завершив співпрацю із Юрієм Тлумаком, Артуром Рябовим та Олегом Горіним.