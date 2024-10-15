Стали відомі терміни відновлення лідера Роми

Півзахисник Роми Пауло Дибала зможе відновитися до матчу з Інтером у 8 турі Серії А.

Про це повідомляє Sky Sports.

30-річний аргентинець відчув м'язовий дискомфорт на тренуванні Роми перед матчем з Монцою (1:1), через що вибув на два тижні. Наразі гравець повернувся до тренувань з командою та буде доступним для тренерського штабу "вовків" у матчі чемпіонату Італії проти Інтера, який відбудеться у неділю, 20 жовтня.

Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 83 матчі, забив 35 голів і віддав 18 асистів.

Наразі Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату з 10 очками в активі. Відставання від лідера Наполі складає 6 балів.

Напередодні легендарний бразилець Кафу спрогнозував чемпіонство Роми у Серії А.