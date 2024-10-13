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Кафу: Рома виграє чемпіонат Італії

Олександр Булава — 13 жовтня, 11:45
Кафу: Рома виграє чемпіонат Італії

Бразильський ексзахисник Роми та Мілана Кафу вважає, що обидві його колишні команди завоюють трофеї у поточному сезоні.

Слова Кафу передає інсайдер Ніколо Скіра.

"Рома виграє Серію А, а Мілан тріумфує у Лізі чемпіонів", – сказав Кафу.

Наразі Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату з 10 очками в активі. Відставання від лідера Наполі складає 6 балів.

Водночас Мілан розпочав основний турнір Ліги чемпіонів з двох поспіль поразок – від Ліверпуля (1:3) та від Баєра (0:1).

Зазначимо, що Кафу з Ромою та Міланом вигравав Серію А, а з "россонері" тріумфував у Лізі чемпіонів.

Кафу Мілан Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Кафу

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