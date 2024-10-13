Кафу: Рома виграє чемпіонат Італії
Бразильський ексзахисник Роми та Мілана Кафу вважає, що обидві його колишні команди завоюють трофеї у поточному сезоні.
Слова Кафу передає інсайдер Ніколо Скіра.
"Рома виграє Серію А, а Мілан тріумфує у Лізі чемпіонів", – сказав Кафу.
Наразі Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату з 10 очками в активі. Відставання від лідера Наполі складає 6 балів.
Водночас Мілан розпочав основний турнір Ліги чемпіонів з двох поспіль поразок – від Ліверпуля (1:3) та від Баєра (0:1).
Зазначимо, що Кафу з Ромою та Міланом вигравав Серію А, а з "россонері" тріумфував у Лізі чемпіонів.