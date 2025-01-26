Зірковий одноклубник Довбика досяг автоматичного продовження контракту з клубом

Атакувальний півзахисник Роми Пауло Дибала досяг умов автоматичного продовження контракту із римським клубом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт аргентинця тепер розрахований до літа 2026 року. Пауло за його умовами зароблятиме 8 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Галатасарай.

У поточному сезоні Дибала провів 24 матчі за клуб у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Рома посідає 9-те місце у Серії А. Сьогодні, 26 січня, команда українця Артема Довбика зіграє на виїзді з Удінезе. Початок зустрічі – о 16:00.