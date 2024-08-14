Одноклубник Довбика близький до переїзду в Саудівську Аравію

Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала близький до переходу в саудівську Аль-Кадісію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний гравець підпише 3-річний контракт з клубом із Саудівської Аравії. Заробітна плата та умови договору вже узгодженні.

Наразі тривають переговори між клубами, оскільки термін дії клаусули в 12 млн євро збіг у липні та більше не діє.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.



Salary and contract terms agreed, final details discussed.



Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.