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Одноклубник Довбика близький до переїзду в Саудівську Аравію

Олександр Булава — 14 серпня, 16:50
Одноклубник Довбика близький до переїзду в Саудівську Аравію

Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала близький до переходу в саудівську Аль-Кадісію.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний гравець підпише 3-річний контракт з клубом із Саудівської Аравії. Заробітна плата та умови договору вже узгодженні.

Наразі тривають переговори між клубами, оскільки термін дії клаусули в 12 млн євро збіг у липні та більше не діє.

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.

Пауло Дибала Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Аль-Кадісія

Пауло Дибала

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