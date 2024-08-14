Одноклубник Довбика близький до переїзду в Саудівську Аравію
Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала близький до переходу в саудівську Аль-Кадісію.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
30-річний гравець підпише 3-річний контракт з клубом із Саудівської Аравії. Заробітна плата та умови договору вже узгодженні.
Наразі тривають переговори між клубами, оскільки термін дії клаусули в 12 млн євро збіг у липні та більше не діє.
Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.
Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.