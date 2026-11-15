Троє гравців збірної Португалії залишили розсташування команди після поразки від Данії

Захисник збірної Португалії Рубен Діаш, а також півзахисники Жоау Пальїнья та Бернарду Сілва залишили розташування національної команди після поразки від Данії (1:4) у п'ятому турі Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Португальської футбольної федерації.

Усі троє не допоможуть команді в заключному матчі групового етапу проти Уельсу, який відбудеться 17 листопада в Кардіффі.

Діаш і Пальїнья пропустять зустріч через перебір жовтих карток. Водночас Бернарду Сілва залишив команду за станом здоров'я. Після медичного обстеження фахівці медичного та спортивного департаментів федерації дійшли висновку, що півзахисник не готовий до участі в матчі.

Зазначимо, що попри поразку від Данії португальці достроково вийшли до плейоф Ліги націй.

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.