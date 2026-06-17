Один з основних захисників збірної Португалії пропустить матч проти ДР Конго

Захисник збірної Португалії Рубен Діаш не допоможе команді у матчі 1-го туру чемпіонату світу-2026 з футболу проти ДР Конго.

Про це повідомив наставник португальської команди Роберто Мартінес, слова якого наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Він ще не повністю відновився, і ми не будемо йти на жодні ризики", – наголосив тренер.

Нагадаємо, матч Португалія – ДР Конго відбудеться у середу, 17 червня, початок о 20:00 за київським часом. "Чемпіон проведе текстову онбайн-трансляцію протистояння за цим посиланням.

Напередодні стало відомо, що Роберто Мартінес залишить посаду наставника збірної Португалії після завершення чемпіонату світу-2026, незалежно від того, як виступить команда.