Манчестер Сіті визначився із капітанами команди до закінчення трансферного вікна
Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска заявив, що центрфорвард Ерлінг Голанд та оборонець Рубен Діаш будуть капітанами команди до закінчення трансферного вікна, а потім вже буде ухвалено остаточне рішення
Його слова передає Sky Sports.
"Наразі це Рубен та Ерлінг – і я хочу дочекатися закінчення трансферного вікна, перш ніж вибрати ще двох. Рубен за час виступів за цей клуб продемонстрував, наскільки він хороший як гравець і як лідер.
Для капітана, для лідера важливо розуміти, що вони є капітанами саме тому, що я очікую від них більшого – а не тому, що даю їм більше свободи чи переваг. Все навпаки. На мою думку, саме лідерська група та капітани повинні в кожну мить демонструвати більше".
Раніше виводив команду на поле з капітанською пов'язкою Бернарду Сілва, проте він нещодавно змінив клуб і приєднався до мадридського Реала.
Зауважимо, що Манчестер Сіті розпочне сезон 26/27 з матчу проти Арсенала, який проходитиме 16 серпня в межах Суперкубку Англії. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Додамо, що попередню кампанію "містяни" під керівництвом Жузепа Гвардіоли завершили на другій позиції у турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. За 38 турів команда набрала 78 очок.
Також нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті продовжив контракт із бельгійським вінгером Жеремі Доку.