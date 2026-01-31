Зірка Манчестер Сіті став жертвою пограбування

Будинок центрального захисника Манчестер Сіті Рубена Діаша пограбували.

Про це повідомили у ESPN та згодом підтвердив представник клубу.

Подія сталась під час матчу Ліги чемпіонів проти Галатасарая – гравець був травмований, але дивився гру команди на "Етіхад Стедіум".

Дівчина футболіста, Мая Джама, працювала за кордоном, а тому теж уникла зустрічі з грабіжниками.

За інформацією у ЗМІ, з будинку португальця викрали особисті речі, техніку, одяг та ювелірні вироби – загальна сума збитків наразі невідома.

"У понеділок він повернеться до тренувань. Клуб підтримає Діаша, а далі будемо дивитись", – прокоментував подію асистент Гвардіоли Пеп Лейндерс.

Нагадаємо, сам матч "містян" проти Галатасарая завершився з рахунком 2:0 на користь Сіті.

Раніше повідомлялось, що зимового новачка Мілана пограбували на пів мільйона євро.