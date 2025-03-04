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Реал назвав найкращого гравця місяця

Олександр Булава — 4 березня 2025, 21:11
Реал назвав найкращого гравця місяця
ФК Реал

Півзахисник Реала Браїм Діас визнаний найкращим гравцем "вершкових" у лютому.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Браїм у лютому провів 8 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі гол та асист.

У голосуванні уболівальників він випередив Вінісіуса, Родріго, Джуда Беллінгема та Луку Модрича.

Наразі "вершкові" з 54 очками в активі йдуть третіми в чемпіонаті Іспанії. Наступний матч команда зіграє 4 березня проти Атлетико в Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія планує оновити трансферний рекорд, зробивши Вінісіуса Жуніора найдорожчим гравцем в історії футболу.

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