Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний прокоментував перемогу над Ніццою

Володимир Варуха — 1 листопада 2025, 23:32
Забарний прокоментував перемогу над Ніццою
Ілля Забарний

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про матч Ліги 1 проти Ніцци.

Слова українця цитує RMC Sport.

"Ніцца – хороша команда. Було важко, але в підсумку ми все-таки забили. Ми грали до кінця. Я почуваюся добре, я люблю цей клуб, уболівальників, команду, персонал, всі намагаються мені допомогти. Моє завдання – зробити все можливе для команди", – сказав Ілля.

Нагадаємо, паризький клуб переміг Ніццу з рахунком 1:0. Єдиним забитим мʼячем у матчі відзначився нападник Гонсало Рамос на 90+4 хвилині.

Раніше ми писали, яку оцінку отримав Забарний за матч проти Ніцци.

Ілля Забарний ПСЖ

Ілля Забарний

Не вразив: Забарний дізнався оцінку за переможний матч проти Ніцци
Забарний став одним з найкращих гравців ПСЖ у матчі Ліги 1 проти Лор'яна
Енріке: Я дуже щасливий, бо в мене неймовірні гравці
Забарний отримав високу оцінку за матч з Брестом у Лізі 1
Забарний потрапив у основу ПСЖ на матч Ліги 1

Останні новини