Забарний прокоментував перемогу над Ніццою

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про матч Ліги 1 проти Ніцци.

Слова українця цитує RMC Sport.

"Ніцца – хороша команда. Було важко, але в підсумку ми все-таки забили. Ми грали до кінця. Я почуваюся добре, я люблю цей клуб, уболівальників, команду, персонал, всі намагаються мені допомогти. Моє завдання – зробити все можливе для команди", – сказав Ілля.