Забарний прокоментував перемогу над Ніццою
Ілля Забарний
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився про матч Ліги 1 проти Ніцци.
Слова українця цитує RMC Sport.
"Ніцца – хороша команда. Було важко, але в підсумку ми все-таки забили. Ми грали до кінця. Я почуваюся добре, я люблю цей клуб, уболівальників, команду, персонал, всі намагаються мені допомогти. Моє завдання – зробити все можливе для команди", – сказав Ілля.
Нагадаємо, паризький клуб переміг Ніццу з рахунком 1:0. Єдиним забитим мʼячем у матчі відзначився нападник Гонсало Рамос на 90+4 хвилині.
