Серія А працює над проведенням матчів чемпіонату в США

Комерційний та маркетинговий директор Серії А Мікеле Чіккарезе заявив, що італійський вищий дивізіон хоче проводити деякі матчі сезону в США.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Серія А планує реалізувати цей план протягом наступних трьох років.

"Усі різні ліги обговорюють можливість проведення ігор регулярного сезону за кордоном. Якщо ви подивитеся на НФЛ, вони грають у Німеччині, вони грають у Лондоні, вони збираються грати в Австралії. Тож відбувається багато речей, які роблять цю можливість більш реальною", – сказав Чіккарезе.

Він додав, що йдеться про наближення міжнародної аудиторії до продукту. Однією з перешкод залишається те, що ФІФА раніше виступала проти проведення матчів регулярного сезону за межами приймаючої країни. При цьому ФІФА була змушена переглянути цю позицію на тлі юридичної суперечки з Relevent Sports.

Relevent, заснована власником Маямі Долфінс і мільярдером Стівеном Россом, є медіа- та івент-компанією, яка допомогла продати телевізійні права іспанської Ла Ліги на північноамериканському ринку і має довгострокову угоду про розвиток комерційного підрозділу іспанської ліги в США.

Ла Ліга намагається провести гру чемпіонату в США вже понад п'яти років. І вона, як і ймовірний промоутер матчу Relevent Sports, боролася з ФІФА в судах, щоб отримати право на це.

Раніше стало відомо, що голкіпер Мілана Майк Меньян отримав дискваліфікацію через образу арбітра після матчу з Лаціо минулими вихідними.