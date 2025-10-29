Віддалений та суворий: деякі лідери Реала незадоволені Алонсо

Кілька гравців основного складу мадридського Реала незадоволені підходом нового тренера Хабі Алонсо.

Про це стало відомо порталу The Athletic після розмов із джерелами, що наближені до клубу.

Ситуація, що складається всередині "вершкових" глибша, ніж просто вилив емоцій Вінісуса Жуніора в останньому Ель Класіко.

Гравці Реала вважають Алонсо відчуженим та закритішим за попереднього наставника Карло Анчелотті. Також проблем додає тренувальний підхід та тактика іспанського фахівця.

Тепер усі футболісти мадридців мають виконувати більше бігової роботи на полі, а місце в основному складі не гарантоване нікому, що не подобається певним гравцям старту.

Хабі Алонсо почав змінювати команду, як на полі, так і за його межами. Джерела близькі до Алонсо повідомили, що чимало "поганих звичок" вкорінилися у Реалі.

Деякі гравці також засмучені, що тепер мають менше свободи на полі через жорсткішу систему, що вибудовує іспанський тренер.

"Він думає, що він Гвардіола, але поки що він просто Хабі", – сказав один з представників, що наближчений до гравця Реала.

Хабі Алонсо в роздягальні порівнюють як у позитивному, так і в негативному сенсі.

Скарги також будуються на тому, що Алонсо скоротив кількість людей, які можуть бути присутні поруч з командою перед матчами. Цей крок було зроблено, щоб забезпечити більшу приватність та запобігти витокам інформації в пресу.

Попри деяку напруженість в роздягальні успіхи Хабі Алонсо роблять його позиції міцнішими. Під керівництвом іспанця Реал програв лише один матч у сезоні, решту виграв, зокрема й Ель Класіко, яке відбулося напередодні.

Керівництво клубу задоволене роботою тренерського штабу Алонсо. Особливо виділяється тактична гнучкість фахівця, залученням молодих гравців та виведення Кіліана Мбаппе в його найкращу форму.

Наразі "вершкові" очолюють турнірну таблицю Ла Ліги з 5-очковою перевагою над Барселоною та мають 3 перемоги в 3 матчах у Лізі чемпіонів.